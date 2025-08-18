İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti

İncir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde hırsızlığın önüne geçebilmek için Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT, asayiş ve trafik timleri, devriye görevi yapıyor.

İncir üreticilerinden Tarık Demir, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını, yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Üreticilerden Turhan Altıntaş da "Hırsızlık olaylarına karşı her gece nöbet tutuyoruz. Askerlerimizin de burada nöbet tutması bizim için büyük avantaj." diye konuştu.