İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Kaynak: Haber Merkezi

Yaz meyveleri arasında en sevilenlerden olan incir hakkında derlediğimiz 20 bilgiye bir göz atalım.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 1

İncir, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlığı önler.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 2

İncir, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi önemli mineraller ile A, B1, B2 ve C vitaminlerini içerir.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 3

Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ak "İncir, vitamin ve mineral deposu olup, genel sağlığı destekler" diyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 4

İncir, serbest radikallere karşı koruma sağlayan antioksidanlar bakımından zengindir. Biyokimya Uzmanı Dr. Emine Özdemir konu hakkında "İncirin antioksidan kapasitesi, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olur" şeklinde konuşuyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 5

İncirin potasyum içeriği, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 6

İncirin içerdiği lifler, kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur ve ani şeker yükselmelerini engeller. Endokrinolog Dr. Zeynep Kaya, "İncir, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini önler" diyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 7

Kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde incir, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltır. Ortopedist Dr. Selim Yılmaz, "İncirin kalsiyum ve magnezyum içeriği, kemik yoğunluğunu artırır" şeklinde bilgi veriyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 8

İncir, bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler ve mineraller içerir. İmmünolog Dr. Sevilay Demir, "İncir, bağışıklık sistemini destekleyen önemli besin maddeleri içerir" diye belirtiyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 9

İncirin antioksidan ve vitamin içeriği, cilt sağlığını korur ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Dermatolog Dr. Ayla Çetin, "İncir, cilt sağlığını destekleyen antioksidanlar ve vitaminler içerir" diyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 10

Yüksek lif içeriği sayesinde incir, tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 11

İncirin içerdiği A vitamini, göz sağlığını korur ve gece körlüğü gibi sorunları önler. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Ünlü, "İncirin A vitamini içeriği, göz sağlığını korur ve göz hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlar" şeklinde bilgi veriyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 12

İncirin fazla tüketimi mide rahatsızlıklarına, gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Gastroenterolog Dr. Ali Koç, "Fazla miktarda incir tüketimi mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açabilir" diye uyarıyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 13

Bazı bireylerde incir tüketimi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 14

Diyabet Uzmanı Dr. Hakan Tekin "Diyabet hastalarının incir tüketiminde dikkatli olması gerekmektedir" diyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 15

İncirin yüksek oksalat içeriği, böbrek taşı riski taşıyan bireyler için zararlı olabilir.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 16

İncirin bazı ilaçlarla etkileşime girebileceğini unutmamak önemlidir.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 17

Taze incir, en doğal ve besleyici formda tüketilmelidir. Diyetisyen Dr. Zeynep Karadeniz, "Taze incir, besin değerlerini en iyi koruyan tüketim şeklidir" diyor.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 18

Kurutulmuş incir, yoğun enerji ve besin içeriği ile sağlıklı bir atıştırmalık olabilir, ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 19

İncir reçeli, fazla şeker içerdiği için ölçülü tüketilmelidir.

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İncir yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 20

İncir suyu, besin maddeleri açısından zengin bir içecek olabilir, ancak taze sıkılmış olması tercih edilmelidir.

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