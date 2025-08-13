İnciri fazla tüketen hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı dikenli incir tüketimi nedeniyle çok sayıda vatandaş, kabızlık şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dr. Tayfun Anıl Demir, dikenli incirin fazla tüketimden ve susuzluktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Gazipaşa'da son günlerde aşırı dikenli incir tüketimi nedeniyle çok sayıda vatandaş, sindirim problemi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Acil servise gelen hastalara bağırsak tıkanıklığı teşhisi konularak, tıbbi müdahale yapıldı. "Mart inciri', "Frenk yemişi" ve "Hint inciri" olarak da bilinen dikenli incirin yanlış ve fazla tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Acil Servis Uzmanı Dr. Tayfun Anıl Demir, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Demir, "Günde 1-5 adet dikenli incir tüketimi genellikle güvenlidir. Ancak daha fazla tüketimden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dikenli incirin çözünmez lif ve sert çekirdekler içerdiğini belirten Dr. Demir, "Aşırı miktarda tüketildiğinde ve yeterince su içilmediğinde bu çekirdekler ve lifler bağırsaklarda birikerek mekanik tıkanıklığa, yani obstrüktif ileusa neden olabilir. Lifin bağırsaklarda düzgün hareket etmesi için bol su içmek çok önemlidir" dedi.

