İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri paniğe neden oldu

Sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Tatbikat sırasında siren çalındı

Sarıçam ilçesinde yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri duyuldu. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Yetkililer, gelen sesin tatbikat sırasında siren çalınmasından kaynaklandığını açıkladı.

İncirlik Hava Üssü nedir?

İncirlik Hava Üssü (IATA: UAB, ICAO: LTAG), Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz’e 56 km mesafededir.

Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır.

İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biridir, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir.

Avrupa’da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri’nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.