İncirliova’da traktör kazası: 1 ölü

Olay, Meşeli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Tekin idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Tekin'in ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde Tekin'in cansız bedeni traktörün altından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.