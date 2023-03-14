Kortta favoriler bir bir döküldü

Indian Wells Tenis Turnuvası'nda 6'ncı gün tamamlandı.

2022 Wimbledon Şampiyonu Elena Rybakina ve organizasyonun son kazananı Taylor Fritz tur atlayan raketler oldu. Andy Murray ve Ons Jabeur ise turnuvaya veda etti..Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden organizasyonun 6'ıncı gününde eski dünya 1 numarası Andy Murray ile Jack Draper korta çıktı.

İki Britanyalı ismin mücadelesinde kazanan 7-6 ve 6-2'lik setlerde Draper oldu. 21 yaşındaki raket bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Son şampiyon Taylor Fritz ise Arjantinli Sebastian Baez'e karşı zorlanmadı. Ev sahibi raket Fritz rakibine sadece üç oyun verdiği maçı 6-1 ve 6-2 ile kazandı.

Son ATP 10 maçının 9'undan galibiyetle ayrılan Birleşik Amerikalı tenisçi böylelikle tur atlayan bir diğer isim oldu.

Kadınlarda ise 2022 Wimbledon Şampiyonu Elena Rybakina, İspanyol Paulo Badosa ile karşılaştı.

Dünya 10 numarası Rybakina, 22'inci basamaktaki rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

4 numaralı seri başı Ons Jabeur ise turnuvaya sürpriz şekilde veda etti.

Tunuslu tenisçi, Dünya sıralamasında 79'uncu basamakta bulunan Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-4 ile mağlup oldu.

Çekyalı Vondrousova böylelikle son 16 turu biletini kaptı.