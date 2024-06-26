İndirim canavarı korku filmi Siccin 8 için rekor paraya anlaştı

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İndirim canavarı korku filmi Siccin 8 için rekor paraya anlaştı

Ünlü bir kozmetik mağazasındaki kavgasıyla gündem olan kadın, Siccin 8 filminde oynayacak.

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