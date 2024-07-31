İndirim geldi 5 TL olacak

Türkiye'deki büyükşehirler arasında toplu taşıma ücretleri değerlendirildiğinde, Bursa, en uygun fiyatlı ilk 5 şehir arasında yer bulunuyor.

Aynı zamanda Bursa öğrenci biletlerinde en düşük ücret tarifesini uygulayan şehir olarak dikkat çekiyor.

ARTAN MALYETE RAĞMEN

Bursa'da toplu taşımayı özendirmek için birçok hizmeti devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, artan maliyet yüküne rağmen vatandaş için güzel bir adım attı.

Yapılan son düzenlemeler hakkında açıklama yapan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, şehir içi toplu taşıma hizmetlerini kesintisiz bir biçimde iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği yaptıkları indirimi sosyal medya hesaplarından şu şekilde duyurdu: