İndirim izdihamı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Ocaklı Mahallesi'nde bir marketin açılışı yapıldı. Açılışa özel indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar markete akın etti.

Marketin kapıları açıldığında başlayan yoğunluk, ilerleyen saatlerde de devam etti. İçeride erkek müşteri grupları arasında sözlü tartışma yaşandı.

TEKMEKLİ YUMRUKLU KAVGA

Tartışma kavgaya dönüşünce tekme tokatlı kavga meydana geldi.

Yaşanan izdiham ve kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Neyse ki kavgada yaralanan olmadı ve vatandaşları sakinleştiren market çalışanları oldu.