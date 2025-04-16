İndirimli bilet uygulaması başladı! Ailelere uçak tren ve otobüslerde indirim yapılacak

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İndirimli bilet uygulaması başladı! Ailelere uçak tren ve otobüslerde indirim yapılacak

2025 Aile Yılı kapsamında ulaşımda indirimli bilet uygulaması başladı. Uygulama kapsamında uçak, tren ve otobüslerde yüzde 15 ile yüzde 50 arasında indirim yapılacak.

2025 Aile Yılı kapsamında ulaşımda indirimli bilet uygulaması ile ailelere uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2025 Aile Yılı’nda kavuşmalara destek oluyoruz." mesajını paylaştı.

Yapılan açıklamada, ailece yola çıkmanın daha avantajlı olduğu belirtildi. Uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde yüzde 15’ten yüzde 50’ye varan indirim sağlandığı kaydedildi.

Buna göre, aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişiye uçak seyahatlerinde yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Trenlerde ise ailelere yüzde 15, yeni evlenenlere yüzde 50 indirim yapılıyor. Otobüs firmaları da an az 2, en fazla 4 kişilik ailelere yüzde 40'a varan indirim sağlıyor.

İNDİRİMLİ BİLET UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni uygulamaya göre aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişiye uçak seyahatlerinde yüzde 15 indirim uygulanıyor. Trenlerde ise ailelere yüzde 15, yeni evlenenlere yüzde 50 indirim veriliyor. Otobüs firmaları da en az 2, en fazla 4 kişilik ailelere yüzde 40'a varan indirim yapıyor.

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