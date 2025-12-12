Denizcilik tarihimizin en büyük bozgunu olan İnebahtı ile ilgili belgeler İngiltere’de açık arttırmaya çıktı.

Londra’daki meşhur müzayede salonu Christies’de yarın düzenlenecek olan müzayedede İspanyol Donanması’nın İnebahtı Savaşı’ndan önce yaptığı hazırlıklarla ilgili orijinal ve çok önemli belgeler açık arttırmada yer aldı.

25 BİN STERLİNE SATIŞA ÇIKTI

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, köşe yazısında detayları aktardı. Bardakçı şunları söyledi:

“Üç sayfadan meydana gelen, her biri 31’e 22 santim eb’adında olan, kenarlarında fare yenikleri bulunan ve İspanya Krallığı’nın İnebahtı Muharebesi öncesinde yaptığı askerî hazırlıkları gösteren İspanyolca belgeler 8 Nisan 1571’in, yani bozgundan altı ay öncesinin tarihini taşıyor. Belgelerde Kral İkinci Felipe’nin Haçlı Donanması’na verilecek asker ve malzemeler ile ilgili talimatı; İtalyan, Felemenk, Alman ve İspanyol askerlerin maaşları, savaş zamları, cerrahlara, boruculara, davulculara, yazıcılara ve arkebüzcülere yapılacak ödemeler ile amiralden ere kadar kimin kaç para alacağı konusunda listeler yeralıyor. Üçüncü sayfada da askerî alandaki tedbirlerden bahsediliyor.”

İsmi açıklanmayan aristokrat bir İspanyol ailenin dört asır boyunca muhafaza ettiği belgeler için açık artırmaya 25 bin sterlin(1 milyon 425 bin lira) başlangıç fiyatı belirlendi.

İlk 2 sayfa

Son sayfa

İNEBAHTI SAVAŞI

7 Ekim 1571’de denizcilik tarihimizin en büyük bozgununu o devirde bize, bugün ise Yunanistan’a ait olan Korint Körfezi yakınlarındaki İnebahtı’da yaşamıştık. Papa Beşinci Pius tarafından kurulan Katolik Kutsal İttifak Filosu(Haçlı Donanması), birkaç saat içerisinde Türk donanmasına ait yüzlerce gemiyi batırmıştı.

140 parça Türk gemisini ele geçirilirken, donanmanın kumandanı Müezzinzade Ali Paşa ile sağ cenaha kumanda eden Mehmet Paşa dahil olmak üzere 20 binden fazla askerimiz şehit olmuştu.

O dönemin sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa’nın bozgunun ardından İstanbul’daki Venedik elçisine “Biz Kıbrıs’ı alarak sizin kolunuzu kestik, siz ise İnebolu’da sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez ama kesilen sakal daha gür çıkar” şeklinde bağırmıştı.

Altı ay içerisinde Sokollu Paşa dediğini yaparak, 134 gemi inşa edip donanmayı eski gücüne getirmişti. Birçok Hıristiyan ülkede muharebenin kazanıldığı 7 Ekim bayram ilân edilirken zaferin hatırasına tablolar ve heykeller yapıldı.

Türkiye’ye gelen ilk Papa olan Altıncı Paul, 1967 Temmuz’undaki ziyaretinde İnebahtı bozgununda ele geçirilen, üzerinde Kelime-i Tevhid ile Fetih Suresi’nin ilk iki ayeti yazılı olan ve dört yüzyıl boyunca Vatikan’da muhafaza edilen Türk Donanması’nın zülfekarlı sancağını hediye olarak getirmişti.