İnebolu’da denizde kurtarma nefes kesti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı iş birliğine acil durumlarda Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde tıbbi tahliye faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik tatbikat düzenlendi.
Tatbikat çerçevesinde İnebolu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte tıbbi tahliye eğitimi başarıyla gerçekleştirildi. Eğitime Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu'da görev yapan 20 sağlık personeli katılım sağladı. Eğitimde sağlık personellerine denizde hayat kurtarması noktasında önemli bilgiler verildi.