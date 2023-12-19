İnegöl köftesi nasıl yapılır? Bursa İnegöl köftesi tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde kırmızı ve mavi takım Bursa’da dış çekim gerçekleştirdi. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan Bursa İnegöl köfte tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, İnegöl köftesi nasıl yapılır? Bursa İnegöl köftesi tarifi için malzemeler neler?