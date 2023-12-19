MasterChef All Star’ın geçtiğimiz hafta yarışmacılar Bursa’da yarıştı. Bursa’ya özgü yöresel yemekler yapan yarışmacıların tarifleri MasterChef All Star sonrası tarifler merak konusu oldu. Peki, İnegöl köftesi nasıl yapılır? Bursa İnegöl köftesi tarifi için malzemeler neler?
İşte Bursa İnegöl köfte tarifi…
BURSA İNEGÖL KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- Yarım kilo kıyma
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4 yemek kaşığı galeta
- 1 çay bardağı su
- 1 adet büyükçe kuru soğan
1 tatlı kaşığı tuz, limon suyu, kabartma tozu
BURSA İNEGÖL KÖFTE NASIL YAPILIR?
Köfte harcı için derin kapta kıyma üzerine kuru soğanı rendeliyoruz. Köfteye sırasıyla sıvı yağı, galetayı, tuzu, kabartma tozu, limon suyunu kıymaya katıyoruz. Bir çay bardağı suyu da yoğururken ara ara dökerek 5-10 dakika yoğuruyoruz.
Yoğurulan kıymayı dinlendirdikten sonra sıkma torbası yardımıyla ince ince sıkıyoruz. Aralıklarla kesip tavaya koyarken elimizle şekillendiriyoruz. Tavayı kızdırıp yağını döküp ocağın altını kısık ateşte açıp köfteyi sallayarak pişiriyoruz.
İnegöl köfteyi istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.