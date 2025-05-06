İnegöl Kuyumcular Çarşısı’nda sahte altın tuzağı çöktü!

Kaynak: DHA
İnegöl Kuyumcular Çarşısı’nda sahte altın tuzağı çöktü!

Bursa İnegöl’de kuyumcuya 23 sahte gram altın satan B.E., olaydan 3 saat sonra 74 sahte altınla birlikte KOM ekiplerince yakalandı.

Bursa İnegöl'de dün çarşıdaki bir kuyumcu, satın aldığı 23 gram altının sahte olduğunu fark edince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından, şüphelinin B.E. (30) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, olaydan 3 saat sonra yakalanıp gözaltına alınırken, üzerinde ve aracında yapılan aramalarda da 67 adet 1 gram, 7 adet 5 gram olmak üzere toplam 74 sahte altın ele geçirildi. B.E. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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