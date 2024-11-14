İnegöl'de Aldatma İddiası Cinayetle Sonuçlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hakan Bayrak'ın eşi Özlem Bayrak'ı, aldattığını iddia ederek kemerle boğarak öldürdüğü bildirildi. Olayın ardından Hakan Bayrak, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu. Emniyette verdiği ifadede, sabah uyandığında eşinin telefonunda başka bir erkeğe ait mesajlar gördüğünü ve bu durumun kendisini öfkelendirdiğini belirtti. "Beni aldattığını düşününce çok sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm. Çok pişman olduğum için çatıya çıkıp intihar etmek istedim. Beni polisler ikna etti," şeklinde konuştu. Hakan Bayrak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.