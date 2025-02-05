İnegöl’de feci kaza! 2 TIR çarpıştı! Sürücü araç içinde sıkıştı

Ankara-Bursa kara yolunda Muhammed C. (41) yönetimindeki 34 ECM 240 plakalı tır, Bursa'nın İnegöl içesinde trafik ışıklarında bekleyen Fikret D. idaresindeki 16 BJH 689 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Muhammed C, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed C, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaklaşık 2 saat trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.