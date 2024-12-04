İnegöl’de feci kaza: Fırlayan ahşap parçası atar damarını kesti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnegöl’de feci kaza: Fırlayan ahşap parçası atar damarını kesti

Bursa İnegöl’de Mahmut Harbi, orman ürünleri fabrikasında makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı. Atar damarı parçalanan Harbi ağır yaralandı.

Olay saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Mahmut Harbi, makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı.

Atar damarı parçalanan Harbi ağır yaralandı, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Harbi yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Harbi, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl’de feci kaza: Fırlayan ahşap parçası atar damarını kesti

İnegöl’de feci kaza: Fırlayan ahşap parçası atar damarını kesti

İnegöl’de feci kaza: Fırlayan ahşap parçası atar damarını kesti

İnegöl’de feci kaza: Fırlayan ahşap parçası atar damarını kesti

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