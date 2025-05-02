İnegöl'de feci kaza: İşçi taşıyan servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
İnegöl'de feci kaza: İşçi taşıyan servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Bursa İnegöl’de işçileri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil sürücüsünü kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. 13 kişi yaralandı. Bölge çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Gündüzlü Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl'e seyir halinde olan Ali C. (48) idaresindeki 16 BOY 458 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Adem Ş. (26) idaresindeki Fiat Doblo marka 16 AGA 250 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile servis aracında bulunan işçiler Kıymet A. (38), Ahmet D. (57), Özkan Y. (35), Hasan A. (25), Kubilay T. (57), Ali Y. (32), Halil K. (31), Sinan B. (30), Zeynep Y. (38), Aysun T. (30) ve Cengiz A. (60) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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