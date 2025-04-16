İnegöl'de feci kaza! Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, Erhan B. (16) idaresindeki 43 UZ 055 plakalı motosikletin , Sülün Sokak’tan çıkan Sude D. (16) yönetimindeki 10 AHV 594 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden biri yeşil alanda oturan bir çifte çarparak devrildi .
Kazanın ardından motosiklet sürücüleri ile 10 AHV 594 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan Elif G. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sude D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı .