İnegöl’de FETÖ’cü avı: Firari infaz memuru evine dönerken yakalandı!

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İlyas A.’nın (41) yerini belirledi.
Ekipler adres önünde pusuya yattı. Van’da görevdeyken ihraç edilen infaz koruma memuru İlyas A. (41), evine dönerken ele geçirildi.
Şahıs sorgulandıktan sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
38 ayrı suçtan 117 yıl hapis cezası vardı! Jandarma firariyi operasyonla yakaladı
Firari hükümlü Eflani'de yakalandı! 8 yıl hapisle aranıyordu