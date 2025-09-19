İnegöl’de FETÖ’cü avı: Firari infaz memuru evine dönerken yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İlyas A.’nın (41) yerini belirledi.

negolde-fetocu-avi-firari-infaz-memuru-evine-donerken-yakalandi-yenicag-3.jpg

Ekipler adres önünde pusuya yattı. Van’da görevdeyken ihraç edilen infaz koruma memuru İlyas A. (41), evine dönerken ele geçirildi.

negolde-fetocu-avi-firari-infaz-memuru-evine-donerken-yakalandi-yenicag-1.jpg

Şahıs sorgulandıktan sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

negolde-fetocu-avi-firari-infaz-memuru-evine-donerken-yakalandi-yenicag-2.jpg

