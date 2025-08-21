İnegöl’de gizemli saldırı! İş yeri camları paramparça oldu

Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişiler bir tekel bayisini kurşun yağmuruna tuttular. Araçtan atılan kurşunların mermileri camlara isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde meydana geldi. Henüz kimliği veya kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, plakası belirlenemeyen araçla işyerinin önüne geldiler.

Araçtaki şahıslardan biri tekel bayisine defalarca ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler işyerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde detaylı inceleme yaparken diğer ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

