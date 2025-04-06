İnegöl’de kaza! İstinat duvarına çarptı: Anne ve iki çocuğu yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnegöl’de kaza! İstinat duvarına çarptı: Anne ve iki çocuğu yaralandı

Bursa İnegöl’de, yağış nedeniyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ve ailesi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit 7 mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ufuk Y. yönetimindeki 16 Z 7432 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ufuk Y.'nin eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı. İhbar kaza yerine üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnegöl’de kaza! İstinat duvarına çarptı: Anne ve iki çocuğu yaralandı

İnegöl’de kaza! İstinat duvarına çarptı: Anne ve iki çocuğu yaralandı

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