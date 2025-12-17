Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 2. Bahar Sokak’ta bulunan mobilya fabrikasında gerçekleşti. İşçi Muhammed A. (21), çivi tabancasıyla ahşaba çivi çakarken, çivi ahşaptan sekerek sol eline saplandı.
Eli ahşaba çiviyle sabitlenen genç, çevresindekilerden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erlerinin özenli çalışmasıyla eldeki ahşap kesilerek küçültüldü.
Yaralı işçi, elinde çivili tahta parçasıyla ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste gerçekleştirilen müdahaleyle elindeki çivi çıkarıldı.
Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.