Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 2. Bahar Sokak’ta bulunan mobilya fabrikasında gerçekleşti. İşçi Muhammed A. (21), çivi tabancasıyla ahşaba çivi çakarken, çivi ahşaptan sekerek sol eline saplandı.

İnegöl'de korku dolu anlar: Çivi tabacasıyla elini ahşaba çaktı: İtfaiye seferber oldu! - Resim : 1

Eli ahşaba çiviyle sabitlenen genç, çevresindekilerden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erlerinin özenli çalışmasıyla eldeki ahşap kesilerek küçültüldü.

İnegöl'de korku dolu anlar: Çivi tabacasıyla elini ahşaba çaktı: İtfaiye seferber oldu! - Resim : 2

Yaralı işçi, elinde çivili tahta parçasıyla ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste gerçekleştirilen müdahaleyle elindeki çivi çıkarıldı.

İnegöl'de korku dolu anlar: Çivi tabacasıyla elini ahşaba çaktı: İtfaiye seferber oldu! - Resim : 3

Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.