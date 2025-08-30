İnegöl’de korkutan kaza! Kadın sürücü motosikletten savruldu

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi ile Kasımefendi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ertuğrulgazi Caddesi'nde seyir halinde olan Songül A.'nın kullandığı 16 BFB 013 plakalı motosiklet, Kasımefendi Caddesi'nden çıkan Semih D. (30) yönetimindeki 16 AKD 835 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Devrilen motosikletten düşen Songül A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Songül A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.