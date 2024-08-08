İnegöl'de mobilya aksesuar imalathanesinde büyük yangın

Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi 15. Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İmalathanenin 2. katında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine hızla intikal etmesiyle başlatılan müdahale, yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonucu iş yerinde ciddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen 3 kişi en yakın hastaneye sevk edildi.
Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlatıldı.