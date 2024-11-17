İnegöl'de motosiklet kazası: Genç sürücü ağır yaralı

Kaynak: İHA
İnegöl'de motosiklet kazası: Genç sürücü ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, sürücü Bedirhan A. ağır yaralandı. Olay yerinde inceleme sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı. Olay, saat 19.30 sularında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. 19 yaşındaki Bedirhan A., kullandığı 16 BKL 612 plakalı motosikletle, bir cadde üzerinden sokağa dönüş yapmakta olan 30 yaşındaki Mustafa E.’nin yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

Kaza sonrası, polis ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. İlk belirlemelere göre, kazanın nedeni olarak sürücülerin dikkatsizliği öne çıkıyor. İnegöl'de meydana gelen bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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