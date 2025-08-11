İnegöl'de narkotik operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Ekipler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladılar. Yakalanan Suriye uyruklu Cemal E.(32)'nin üzerinde yapılan aramada 12 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ile 38 adet Captagon uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.