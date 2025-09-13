İnegöl’de otomobil direğe çarptı! Sürücü için kritik anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Polonya tescilli bir otomobil sürücüsü köprülü kavşakta dönüş yaparken yol kenarındaki yön levhası direğine çarptı. Kazada, 31 yaşındaki yabancı uyruklu sürücü Makhemud Nazhibow ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine giden yabancı uyruklu Makhemud Nazhibow'un kullandığı WWE-2RR3 plakalı Polonya tescilli otomobil, dönüş sırasında yol kenarındaki yön levhası direğine çarptı. Kazada, araçta sıkışan Nazhibow ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nazhibow, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Flaş atama! Eyüpspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Flaş atama! Eyüpspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Annenin sigara içmesi bebeği boğuyor! Zehirlenme ve uzun vadeli akciğer hasarı!
Annenin sigara içmesi bebeği boğuyor! Zehirlenme ve uzun vadeli akciğer hasarı!
Trabzonspor'da Fenerbahçe öncesi eksikler can sıkıyor!
Trabzonspor'da Fenerbahçe öncesi eksikler can sıkıyor!
Bir bardak elma sirkesiyle gelen karaciğer detoksu! Uzmanlar anlattı
Bir bardak elma sirkesiyle gelen karaciğer detoksu! Uzmanlar anlattı
CHP’li belediye operasyonunda MHP’li yönetici gözaltına alındı!
CHP’li belediye operasyonunda MHP’li yönetici gözaltına alındı!