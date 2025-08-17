İnegöl’de sürücü tilkiyi cipsle besledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün aracının yanına gelen tilkiyi cipsle beslemesi ilginç görüntülere sahne oldu.

Olay, İnegöl'ün kırsal mahallelerinden birinde yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü, aracının yanına yaklaşan tilkiyi fark etti. Tilkiyle kısa süreli etkileşim yaşayan sürücü, yanında bulunan cipsi hayvana verdi. Tilkinin cipsi yemesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğada nadir rastlanan anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü. Vatandaşlar tilkinin sürücüye yaklaşma anını hayretler içinde izledi.

