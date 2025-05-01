İnegöl’de tabela faciası: Hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnegöl’de tabela faciası: Hastanelik oldu

Bursa İnegöl’de, 54 yaşındaki Kenan Ö, bir gençlik merkezinin tabelasını asarken merdivenden düştü. Kenan Ö, sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde cami bahçesindeki gençlik merkezi binasına tabela takarken merdivenden düşen Kenan Ö. (54), yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Yapımı tamamlanan gençlik merkezinin binasına tabela takmak isteyen merkez sorumlusu Kenan Ö., dengesini kaybederek merdivenden yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Kenan Ö., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kenan Ö., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kenan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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