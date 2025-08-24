İnegöl’de traktör şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Aşağıballık ile Çitli mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Kenan A. (53) yönetimindeki tescilsiz traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

