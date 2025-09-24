İnegöl’de uyuşturucu operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçan Kadir T.'nin girdiği evde 80 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Kadir T.'yi mercek altına aldı.

80 GRAM SENTETİK BONZAİ BULUNDU

Polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya çalışarak bir eve girdi. Eve giren ekipler, şüpheliyi yakaladı. Kadit T.'nin yaşadığı öğrenilen adreste yapılan aramada yaklaşık 80 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

