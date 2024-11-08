İnegöl'de vidanjör tartışması kanlı bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin giderinin açılmaması nedeniyle özel bir vidanjör firmasının sahibiyle tartışan Özay Ç. (49), tabancayla vurularak yaralandı. Olay, Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Özay Ç., 3 gün önce aradığı vidanjör firmasının gelmemesi üzerine, firma sahibi Harun R. (24) ile yüz yüze tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Harun R., üzerindeki tabancayla Özay Ç.'ye ateş etti. Sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Özay Ç., park halindeki bir aracın camına da mermi isabet etmesiyle olay yerinde panik yaşandı. Şüpheli kaçarken, yaralı şahıs özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özay Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.