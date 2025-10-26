Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Mevlüt M.(70) yönetimindeki 16 BCL 700 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Meral P. (42) yönetimindeki 16 SZB 17 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 SZB 17 plakalı otomobil de önünde bekleyen Döndü M. (52) yönetimindeki 16 BKB 485 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi. Kaza sonucu 16 BCL 700 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Sultan M.(46) ile 16 SZB 17 plakalı otomobildeki yolcular Nilsu P.(15), Melisa D.(9) ve Türkan Ş.(65) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.