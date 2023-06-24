İnegölspor'un Ramos iddialarına kulüp başkanı cevap verdi. Açıklamalarına herkes şaşırdı

Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra 2 sezon önce PSG'ye transfer olan ve şimdilerde ise geleceği merak konusu olan Sergio Ramos için ilginç bir iddia ortaya çıktı.

İNEGÖLSPOR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Futbolcu ve takım bilgilerini içeren Transfermarkt'ın verilerine göre; 'Güncel Söylentiler' kısmında 2. Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor'a transfer olasılığı %43 olarak gösterildi. Bu söylenti sosyal medyada gündem oldu.

"RAMOS'TAN DAHA BÜYÜK İSMİMİZ VAR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Osman Sevim, "Biz de şaşkınız. Sergio Ramos ile İnegölspor’un adının yan yana gelmesi bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi ki dünyaca ünlü bir futbolcuyu İnegölümüz’de hemşehrilerimize izletelim. Ama bu mümkün değil. Oynadığımız ligde kurallar gereğince yabancı oyuncu oynatamıyoruz. Ancak Sergio Ramos’u memleketimizde ağırlamak isteriz. Bu transfer söylentisi bile bizi mutlu etti. Bence İnegölspor'un adının Sergio Ramos ile anılması, İnegölspor'a ne kadar büyük bir güç kattıysa, Sergio Ramos'a da katmıştır diye düşünüyorum. Bizler Sergio Ramos'tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos'tan daha büyük bir ismimiz var. Öncelikli hedefimiz İnegölspor’u önce 1. Lige sonra Süper Lig’e çıkarmak. Ondan sonra da dünyaca ünlü futbolcuları kadromuzda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon 45 resmi maça çıkan 37 yaşındaki savunmacı, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.