İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu

İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı sebebiyle, Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Başkan Alper Taban yaptığı konuşmada, "6 Eylül yalnızca kurtuluş değil, yeniden diriliştir" diyerek şanlı zaferi andı.

6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulan İnegöl, bu gururlu günün 103'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Hafta boyunca "Zaferden Kurtuluşa" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında anma töreni ise 6 Eylül sabahı Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Saat 09.30'da başlayan törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"BUGÜN, TARİHİMİZİN ALTIN SAYFALARINDAN BİRİNİ ÇEVİRİYORUZ"

Törende konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 6 Eylül'ün İnegöl için sıradan bir gün olmadığını vurgulayarak, "Bugün, tarihimizin altın sayfalarından birini daha gururla çeviriyoruz. İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz. İnegöl, işgalin ilk gününden itibaren baskı, zulüm ve tahribata maruz kaldı. Camilerimiz yakıldı, evlerimiz yağmalandı, halkımız sürgün edildi, şehit edildi. Ancak milletimizin evlatları asla boyun eğmedi, dağlarda ve vadilerde büyük bir azimle direndi. Hüsnü Güven, Edebeyli İzzet, Küçük Kamil ve daha nice isimsiz kahramanımız canlarını hiçe sayarak bu toprakları yeniden vatan kıldılar. Bugün bu şehirde özgürce yaşıyorsak, 103 yıl önce toprağa düşen aziz şehitlerimizin sayesinde yaşıyoruz" dedi.

"6 EYLÜL SADECE KURTULUŞ DEĞİL, YENİDEN DİRİLİŞTİR"

İnegöl'ün düşmandan kurtulduğu gün yaşanan sevinç ve acıyı hatırlatan Başkan Alper Taban, "6 Eylül sabahı kahraman ordumuz İnegöl'e girdi, halk gözyaşlarıyla karışık sevinç çığlıklarıyla sokaklara döküldü. Ancak düşman giderken bile acımasızlığını gösterdi, bazı mahalleleri ateşe verdi. İşte bu yüzden 6 Eylül sadece bir kurtuluş değil, aynı zamanda yeniden diriliş günüdür." dedi.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ"

Başkan Taban konuşmasının sonunda, "Nasıl ki 103 yıl önce yedi düvele karşı birlik olup direndiysek, bugün de aynı kararlılığa sahibiz. En büyük gücümüz birlikteliğimizdir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Kurtuluş Bayramımızı kutluyorum." dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dualar etti ve şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Program, Gaziler Derneği ziyaretiyle sona erdi.