İnek Bayramı’nda öğrenci isyanı! 'Tüm diplomalarımızı iptal edemezsiniz'

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğrencileri tarafından düzenlenen geleneksel İnek Bayramı, bugün başladı. İlk günde "inekname"nin okunmasının ardından Cebeci Kampüsü'nde inek yürüyüşü gerçekleştirildi. İnek Bayramı'na katılan üniversite öğrenciler ellerinde, "Çaresizseniz çare sizsiniz”, “Tüm diplomalarımızı iptal edemezsiniz” yazılı dövizler taşıyarak, "Afişe, pankarta engel olsan da durduramazsın polis zoruyla” sloganları attı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İnek Bayramı bugün başladı. İki gün sürecek bayramın ilk gününde, açış konuşması Aziz Köklü Salonu'nda Festival Komitesi Başkanı Emir Taşseten tarafından yapıldı. Çoban figürü tarafından "inekname" okundu. İneknamede, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, 19 Mart süreciyle başlayan polis müdahaleleri ve öğrenci gözaltıları, ekonomik kriz, diploma iptalleri, kadın cinayetleri, 6 Şubat ve İstanbul depremleri, işçi ve çocuk işçi ölümleri, beslenme sorunu gibi konulara değinildi.

İneknamenin ardından tüm bölümler Mülkiye’nin sembolü olan inek eşliğinde Cebeci Kampüsü'nde "İnek Yürüyüşü"nü gerçekleştirdi.

İnek Yürüyüşü sırasında “Mektebi Mülkiye onurumuzdur, biatçı zihniyet sorunumuzdur”, “Afişe, pankarta engel olsan da durduramazsın polis zoruyla” sloganları atılırken, Mülkiye öğrencileri “Önce Mülkiye sonra Türkiye”, “Çaresizseniz çare sizsiniz”, “Tüm diplomalarımızı iptal edemezsiniz” yazılı dövizler taşıdı.

İnek Yürüyüşü'nün ardından bölümlerin eleştirel bir dil ile ülkede yaşanan problemleri yazdığı ve diğer bölümlere de eleştirilerin yapıldığı “fermanlar” okunmaya başlandı. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişikler bölümü öğrencileri, bugün fermanlarını okuyacak ve ardından arka bahçede müzikli eğlence “fasıl” düzenlenecek.