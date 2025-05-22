İnek doğurdu, veterinerin dili tutuldu! Köylüler o eve akın etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnek doğurdu, veterinerin dili tutuldu! Köylüler o eve akın etti

Bartın’da Mustafa Yaman’ın ineğinden sezaryenle alınan çift başlı buzağı ölü doğdu. Veteriner Tolga Kandıralı, milyonda bir görülen bu olaya ilk kez tanık olduğunu belirterek, şaşkınlığını gizleyemedi.

Karainler köyünde yaşayan Mustafa Yaman’a ait 2 yaşındaki Simental cinsi ineğin sabah saatlerinde doğumu başladı. Durum, veteriner hekim Tolga Kandıralı’ya bildirildi. Veteriner Kandıralı, ineği muayene ederek sezaryen yapılmasına karar verdi. Operasyonda ineğin karnından çift başlı buzağı ölü olarak alındı. Ölü doğan buzağı gömülürken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Şaşkınlığını gizleyemeyen Veteriner hekim Tolga Kandıralı, çift başlı buzağı doğumuna ilk kez tanık olduğunu ifade ederken, bunun milyonda bir ihtimalle gerçekleşebileceğini söyledi.

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