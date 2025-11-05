Küresel çapta milyonlarca insanın günlük beslenme düzeninin temel taşlarından biri olan inek sütü, son yıllarda artan bilimsel çalışmaların odağı haline geldi.

Yıllardır kemik sağlığının vazgeçilmezi olarak sunulan bu gıdanın, özellikle yetişkinlikte aşırı tüketiminin ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdiği yabancı uzmanlar tarafından ifade edildi.

Tartışmanın merkezinde ise yüksek protein içeriği, laktoz ve içerdiği büyüme faktörleri yer aldı.

Harvard Üniversitesi'nden ünlü beslenme uzmanları, bu geleneksel gıdanın sağlık üzerindeki potansiyel tehlikelerine dikkat çekerek, tüketim alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KALP VE KEMİK SAĞLIĞINI HEDEF ALDI

İsveç'te gerçekleştirilen ve geniş bir katılımcı grubunu kapsayan kapsamlı bir araştırma, düzenli olarak yüksek miktarda inek sütü tüketen kadınlarda kalp krizi riskinin yüzde 21 oranında arttığını gösterdi.

Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu durumun, koroner kalp hastalığı olarak da bilinen iskemik kalp hastalığı riskini yükselttiğini belirtti. Kalbe kan akışını sağlayan damarlardaki daralmanın, göğüs ağrısı ve kalp krizine yol açabileceği kaydedildi.

Aynı çalışma, kemik sağlığı konusundaki yaygın inanışın da sorgulanmasına neden oldu. Günde üç veya daha fazla bardak süt içen kadınlarda kemik kırığı riskinin arttığı bulundu.

Araştırmacılar, bu durumu sütteki D-galaktoz adı verilen bir şekere bağladı, ancak kesin mekanizmanın anlaşılması için ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ SEKTÖRE MEYDAN OKUDU

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü'nden dünyanın önde gelen epidemiyologlarından Dr. Walter Willett, inek sütünün hem potansiyel faydaları hem de zararları bulunduğunu söyledi.

Dr. Willett, sütün çocukluk döneminde boy uzamasını hızlandıran faktörlerden biri olduğunu ve ilginç bir şekilde, yetişkinlikteki uzun boyun da birçok kanser türü için bir risk faktörü olarak kabul edildiğini vurguladı.

Willett, sağlıklı bir beslenme için günde bir porsiyon sütün makul bir miktar olduğunu, kalsiyum ihtiyacı için ise bitkisel bazlı süt alternatiflerinin iyi seçenekler sunduğunu ifade etti.

Cornell Üniversitesi'nden beslenme biyokimyası alanında emekli profesör olan Prof. T. Colin Campbell ise daha sert bir duruş sergiledi.

"Çin Çalışması" adlı çığır açan araştırmasıyla tanınan Prof. Campbell, sütün içerisindeki kazein maddesinin kanserle en güçlü ilişkisi bulunan proteinlerden biri olduğunu iddia etti.

Kazeinin vücutta yavaş parçalanması sırasında açığa çıkan "kazomorfin" adlı bir maddenin, beyne etki ederek süt ve süt ürünlerine karşı bir çeşit bağımlılık yarattığını öne sürdü.

Uzmanlar inek sütünün yaygın olarak görülen laktoz intoleransı dışında, sivilce oluşumunu tetikleyebileceğini ve içerdiği büyüme faktörü-1 (IGF-1) proteininin yüksek seviyelerinin de belirli kanser risklerinin artmasıyla ilişkilendirildiğini dile getirdi.