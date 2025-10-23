Dünya çapında yapılan bilimsel çalışmalar ve yabancı uzman görüşleri, mutfaklarda sıkça kullanılan ancak değeri yeterince bilinmeyen susam tohumlarının, inek sütüne oranla mineral açısından çok daha zengin olduğunu ve önemli sağlık faydaları sunduğunu ortaya koydu.

Susam, içerdiği yüksek kalsiyum, demir, magnezyum ve doymamış yağ asitleri sayesinde hem kemik sağlığını güçlendirdi hem de kardiyovasküler sistem üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekti.

KALSİYUM DEPOSU: KEMİKLER 'BETONLAŞTI'

Susam, özellikle kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko gibi kemik sağlığı için hayati mineraller açısından zengin bir kaynak olarak öne çıktı.

Araştırmalar, bu tohumun kemik yoğunluğunu destekleme potansiyelini gözler önüne serdi.

İngiliz Beslenme Vakfı (BNF) uzmanlarından Dr. Clara Bennett, susamın yüksek kalsiyum içeriğine dikkat çekerek, "Susam, özellikle vegan ve vejetaryen diyet uygulayanlar için mükemmel bir kalsiyum kaynağı. Kemik mineral yoğunluğunun korunmasına önemli ölçüde destek verebileceğini gözlemledik" diye ifade etti.

Amerikan Osteoporoz Derneği'nden (AOA) Prof. Dr. James Miller ise, susamın menopoz sonrası kadınlarda görülen osteoporoz riskini azaltmada potansiyel bir rol oynayabileceğine işaret etti ve bu alanda yapılan kapsamlı araştırmaların susamın kemik koruyucu etkisini desteklediğini belirtti.

DAMAR TIKANIKLIĞINI ÖNLEMEDE 'YAĞ ÇÖZÜCÜ' ETKİ

Susamın en çarpıcı özelliklerinden biri de kalp ve damar sağlığına olan faydaları oldu. Susam tohumları, kalp dostu tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinin yanı sıra, lignanlar adı verilen bitkisel bileşikler (özellikle sesamin ve sesamolin) içeriyor. Bilimsel çalışmalar, lignanların kolesterol düşürücü etkisini gösterdi.

Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan (HSPH) Kardiyolog Dr. David Chen, susamın tıkalı damarları açma potansiyeli taşıyan 'yağ çözücü' benzeri etkisini değerlendirerek, "Susam ve türevlerindeki lignanlar ile doymamış yağlar, kötü kolesterol (LDL) ve trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu durum, damar sertliği (ateroskleroz) riskini azaltarak kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor" diye ifade etti.

Dr. Chen, düzenli susam tüketiminin kan basıncını düzenlemeye de katkı sağladığını ve bu sayede kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

DEMİR VE MAGNEZYUM DEPOLARINI TAMAMLADI

Susam, aynı zamanda demir ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin bir kaynak olarak kayıtlara geçti.

Alman Beslenme Enstitüsü'nden (DGE) Dr. Anna Fischer, susamın anemi (kansızlık) riskini azaltan demir ve sinir sistemi ile kas fonksiyonlarını destekleyen magnezyum açısından yüksek değerlere sahip olduğunu ifade etti.

Dr. Fischer, "Günlük beslenmeye susam eklemek, özellikle bu temel minerallerin eksikliği riski taşıyan bireyler için mükemmel bir destek sağlamaktadır" dedi.

Bilimsel camia, bu küçük tohumun besleyici gücünün ve sağlık üzerindeki geniş yelpazeli olumlu etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini vurguladı.