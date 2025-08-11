IĞDIR / AKAY AKTAŞ

28 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kars'ta düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı "İneklerde Rektovaginal Yöntemle Suni Tohumlama" kursu başarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. Faruk ARAL 'ın akademik danışmanlığında 5 gün boyunca ineklerde reprodüktif sistem ve anatomik yapı, rektal muayene tekniği, rektovaginal suni tohumlama tekniği, ineklerde reprodüktif fizyoloji, sperma muayenesi, suni tohumalama ekipmanlarının bakımı, korunması ve kullanımı, ineklerde dölverim parametrelerinin değerlendirilmesi, dondurulmuş spermanın çözdürülmesi, sıvı azot tankı bakımı ve kullanımı gibi teorik dersler ve hemen her gün canlı materyal üzerinde yapılan uygulamalı eğitimler ile zenginleşen kurs programıyla ek olarak katılımcıların "İneklerde Reprodüktif Ultrasonografi" ve "Kedi-Köpeklerde Abdominal Ultrasonografi" eğitimleri verildi ve söz konusu eğitimler sonunda yapılan yazılı ve uygulama sınavlarda başarılı olanlar kurs sonunda aldıkları eğitimleri gösterir sertifikaları takdim edildi.