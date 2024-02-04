İnekleri daha fazla süt versin diye ‘Dilber’ şarkısını dinletti

Kaynak: İHA
İnekleri daha fazla süt versin diye ‘Dilber’ şarkısını dinletti
Erzincan’da besicilik yapan bir vatandaş ineklerinin daha fazla süt vermesi için dikkat çeken bir yol buldu. Besici, ineklerine son günlerde popüler olan ‘Dilber’ şarkısını dinletti.

Erzincan’da besici Baki Kaya, ineklerine ‘Dilber’ şarkısını dinleterek süt verimini artırıyor.

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kanberağa köyünde son günlerin favori şarkısı olan ve sosyal medyada akımı başlayan “Dilber evin barkın yok mu?” şarkısını ahırdaki ineklerine dinleterek süt verimini artırdığını belirten besici Baki Kaya, neşeli halleriyle tebessüm ettirdi

Kış aylarında besiciliğin zor yanlarını pozitif enerjiyle atlattıklarını kaydeden Kaya, her sabah ahırdaki 20’e yakın ineğine müzik dinlettiğini belirtti. Müzikli terapinin ineklerine iyi geldiğini ve süt verimlerinin arttığını kaydeden Kaya, “Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor. Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum. Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, ‘Dilber’ akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum” dedi.

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