Infantino'dan İsrail tepkilerine flaş yanıt! FIFA topu UEFA'ya attı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, son dönemde İsrail’in uluslararası turnuvalardan men edilmesi yönünde artan çağrılar üzerine açıklama yaptı.

"FIFA JEOPOLİTİK SORUNLARI ÇÖZEMEZ"

Infantino, FIFA’nın görev tanımını hatırlatarak, “FIFA jeopolitik sorunları çözemez, ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünya çapında tanıtmalı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, İsrail'in dışlanması konusunun Perşembe günü yapılan kurul toplantısında görüşülmemesinin gerekçesi olarak görüldü.

"EN ÖNEMLİ MESAJ BARIŞ VE BİRLİKTİR"

Sözlerine devam eden Infantino, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan birçok çatışmadan dolayı acı çekenlerle birlikte ve futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" diye ekledi.

Infantino, FIFA'nın "bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya" adandığını belirterek sözlerini tamamladı.

"UEFA ÇARŞAMBA GÜNÜ KARAR VERMELİ"

Geçtiğimiz ay BM'nin soruşturma komisyonu, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım yaptığını tespit etti.

İsrail Milli Takımı, gelecek yaz düzenlenecek Erkekler Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri'nde mücadele ederken, Maccabi Tel Aviv ise Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.

FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani, Çarşamba günü UEFA'nın İsrail konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

"Her şeyden önce [İsrail] bir UEFA üyesidir, benim bölgemden bir üyeyle herhangi bir nedenle muhatap olmam gibi. Onlar da bununla muhatap olmak zorundalar." dedi.