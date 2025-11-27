AKP, 11. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu. Trafikte yol kesenlere hapis cezası geliyor, havaya ateş açmanın cezasında artışa gidiliyor.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, infaz yasasında ilk kez rakam verdi. Güler, "ilk etapta, yaklaşık olarak bu kapsamda şu anda cezaevinde bulunan 54–55 bin civarında cezaevinde bulunan mahkûmları ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl boyunca da bu kademeli olarak hükmü kesinleştikçe devreye girdikçe, etkilenecek toplam sayının 80–90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıllara göre düşünüyoruz" dedi.

YOL KESENE 3 YIL CEZA GELİYOR

Abdullah Güler'in açıklaması şu şekilde oldu;

"Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde bir değişikliğe gidiyoruz. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda özellikle suça sürüklenen çocukların kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın bir kat oranında artırılması noktasında bir teklif öneriyoruz. Ayrıca örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarında hapis cezalarını alt ve üst sınırlarını bu teklifimizde artırıyoruz.

Özellikle yaz aylarında üzüntü duyduğumuz birçok olayla karşılaştık. Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasını artırıyoruz. Ses ve gaz fişeği atılabilen silahları da bu suçun kapsamına alıyoruz. Bu suçun özellikle işlendiği düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu alanlarda işlenmesi halinde cezanın yarı oranda artırılmasını öneriyoruz. Havaya ateş açmayı bir türlü sonlandıramıyoruz. Bunların engellenmesi için biz bu teklifimizde bu eylemlerle ilgili ceza artırımını öngörüyoruz.

Özellikle trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Müstakil bir suç olarak bunu düzenliyoruz. Hukuka aykırı bir davranışta bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini bu teklifimizde öneriyoruz. Böylece şehir eşkıyalarına fiilleri bakımından caydırıcı cezaların verilmesini sağlıyoruz.

Taksirle yaralama suçunun ceza miktarlarının artırılması için de teklif veriyoruz.

Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu, kara, deniz ya da hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın bir kat artırılmasını öneriyoruz. Son yıllarda kiralanan araçların geri getirilmesi, parçalanması, suçta kullanılması gibi eylemlerin artığını görüyoruz çünkü.

DOLANDIRICILARA KARŞI ÖNLEM

Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla işlenen suçlarda ilgili banka hesabının 48 saate kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınması, muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınması yönünde imkan tanıyoruz. Böylece dolandırıcılık faaliyetlerinde mağduriyetlerini de azaltmak istiyoruz.

GSM hattı aboneliği çipli kimlik kartıyla yapılacak. Hat sayısına da sınırlama getiriyoruz.

"İLK ETAPTA 54–55 BİN MAHKUM, İKİNCİ ETAPTA 80–90 BİN CİVARINDA"

Yine önemli bir düzenleme yer alıyor kanun teklifimizde. Eşitlik ilkesi, adalet sistemimizin temel taşlarından biridir. Hepinizin bildiği gibi 2020 yılında başlayan pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun görüş ve önerileri noktasında Adalet Bakanlığımızca üç ayda bir süresi uzatılan, infaz kurumlarında oluşabilecek risklere karşı bazı tedbirler geliştirilmişti. Bu tedbirler kapsamında infaz kanununda bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bu düzenlemeler, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik olarak son olarak uygulanmış ve bu tedbirler sona ermişti. Özellikle vatandaşlarımız arasında “Kovid 19 düzenlemesi” olarak bilinen bu düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler vatandaşlarımız ve siyasi partiler tarafından bizlere iletilmişti.

Şöyle ki; aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşerek ceza infaz kurumuna giren kişilerde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanan koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik süreleriyle ilgili olarak bu dönemde cezası kesinleşmeyen hükümlüler arasında uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı. Biz de tüm bu görüşleri, itirazları ve beklentileri dikkate alarak Kovid 19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik.

Bu düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların da yararlanabilmesi imkânını sağlıyoruz.

Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle: Kapalı ceza infaz kurumundan 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, Açık ceza infaz kurumundan ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı getiriyoruz. 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir düzenlemesinin “suç işleyenlere” ifadesi eklenmek suretiyle yeni hükümlülere de uygulanmasıyla bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız. Böylelikle bu uygulamayı da hayata geçirmiş olacağız.

İlk etapta, bu kanunun suç işlemeyle beraber tabii ki henüz yargılaması tamamlanmamış, kesinleşmemiş davalar da vardır. Bu devam edecek bir süreçtir. Ancak ilk etapta, yaklaşık olarak bu kapsamda şu anda cezaevinde bulunan 54–55 bin civarında cezaevinde bulunan mahkûmları ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl boyunca da bu kademeli olarak hükmü kesinleştikçe devreye girdikçe, etkilenecek toplam sayının 80–90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıllara göre düşünüyoruz.

BAKAN TUNÇ VE FETİ YILDIZ'DAN İNFAZ PAYLAŞIMI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı paketine ilişkin X hesabı üzerinden bir paylaşım yayınladı. Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi, toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Kanun Teklifi; Toplumsal huzur ve güveni artıran, Ceza adaleti sistemini güçlendiren, Yaptırım sistemini daha caydırıcı hale getiren, Bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun Teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise yargı paketine dair, "Covid düzenlemesi 11.Yargı paketinde yer aldı. Düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişi ,6 ay içinde 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak" ifadelerini kullandı.