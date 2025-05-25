İnfaz düzenlemelerini içeren kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor

TBMM’de bu hafta, infazla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunularak komisyonda görüşmelere başlanması bekleniyor. DEM Parti, MHP ve AKP’yi ziyaret edecek. Adalet Komisyonu’nda trafik cezalarının yüksek oranlarda artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülecek. AKP’nin, grup yönetimini belirlemek için seçim yapması bekleniyor.

TBMM’nin bu hafta, Genel Kurul’da, komisyonlarda ve partilerde yoğun bir gündem bulunuyor.

Kamuoyunda son birkaç aydır tartışılan ve partilerin bayramdan önce çıkarılması için "örtülü uzlaşma" ortaya koyduğu infazla ilgili düzenlemeler içeren teklifin TBMM Başkanlığı’na sunulması ve komisyonda görüşmelerin başlaması bekleniyor.

İnfaz paketinde öngörülen düzenlemelerde, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlayan kanundan yararlanamayanların yararlanmasını sağlayacak hüküm yer alacak. Bu kapsamda suç işlenen tarih esas alınacak.

Cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyecek hastalar ile yaşlılar ve hamileler için de “evde infaz” düzenlemesi yapılacak. Hastalar için adli tıp raporu aranacak. Ayrıca özel infaz türleriyle ilgili de düzenlemeye gidiliyor.

Pakette, mükerrer suçlarla ilgili düzenlemenin yanı sıra, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amacıyla 2 yılın altında hapis cezası alanların 8’de 1 veya 10’da 1 oranında hapis yatması gibi hükümler de yer alacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümlerle ilgili yapılan düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifleri görüşülecek.

TRAFİK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TEKLİF ADALET KOMİSYONU’NDA

TBMM Adalet Komisyonu’nda çarşamba günü, 36 maddeden oluşan ve ölümlü trafik kazalarının azaltılması amacıyla özellikle aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri başta olmak üzere birçok ihlalde cezaların ağır oranlarda artırılmasına yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti tedbiren geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek. Trafikte düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yapmak, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerde bulunmak yasak olacak. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde makas atanlar, otoyollarda veya karayollarında araçlarını ters istikamette kullananlar, konvoy yapanlar, keyfi olarak araçlarını trafiği engelleyecek şekilde karayolu üzerinde durduranlar 90 bin lira para cezası ödeyecek ve ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Araçlarını ters istikamette sürdüğü ya da trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip ettiği, saldırı amacıyla araçtan indiği gerekçesiyle sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin, ehliyetleri psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere bu ihlalin tekrarı hallerinde verilecek cezalar kademeli olarak artırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar veya test kitleri kullanılacak. Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya çıkarılıyor.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara ihlalin ikinci defa gerçekleşmesi halinde uygulanan idari para cezası 877 liradan 50 bin liraya yükseltilecek. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak.

Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

DİLEKÇE ALT KOMİSYONU'NDAN KARARLARA UYANLARA PLAKET

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Alt Komisyon’da, tavsiye kararlarına ve bilgi/belge isteklerine yüksek oranda olumsuz yaklaşan idarelerin üst düzey temsilcileri dinlenecek. Tavsiye kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan idarelerin üst düzey temsilcilerine plaket verilecek.

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda bu hafta, Devlet Malzeme Ofisi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sümer Holding A.Ş'nin 2021-2022 yılı hesapları incelenecek.

DEM PARTİ MHP VE AKP’Yİ ZİYARET EDECEK

DEM Parti, terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından siyasi partileri ziyaretini sürdürüyor. DEVA, Saadet, CHP ve Gelecek partilerine ziyaret gerçekleştiren DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü MHP’yi TBMM’de ziyaret edecek. DEM Parti bu hafta içinde AKP’ye de ziyarette bulunacak.

AKP GRUP YÖNETİMİNİ SEÇECEK

Öte yandan, 28’inci yasama yılının ikinci dönemi dolayısıyla TBMM’de grubu bulunan partiler, grup yönetimlerini ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerini yeniden belirliyor.

Bu kapsamda, AKP’nin 28 Mayıs Çarşamba günü kapalı grup toplantısında yapılacak seçimle grup yönetimini belirlemesi bekleniyor.

Öte yandan, bu hafta Salı ve Çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.