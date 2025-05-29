İnfaz düzenlemesi Meclis'e sunuldu! AKP’li isim detayları açıkladı

AKP, infaz düzenlemesine ilişkin yeni yargı paketini saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin cezaların etkinliğini artıracağını vurgulayarak, “9 farklı kanunda veya maddede değişikliğe gidiyoruz” dedi.

Güler, düzenlemeye ilişkin detayları şu şekilde açıkladı:

AK Parti olarak 2002’den beri reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Sistemin sonuç verici olabilmesi için düzenlemeler yaptık. Bugün 10. Yargı paketi ile sunduk. Birçok katılımcı ile çalışmalar yürütüyoruz.

İNFAZ DÜZENLEMESİ PAKETİNİN DETAYLARI

5 amaç, 45 hedefin yer aldığı yargı reformu strateji belgesi ile yargıya ilişkin memnuniyetin güçlendirilmesi de hedeflendi. İnsan hayatına dokunan düzenlemeler ile iyi hal durumun güçlendirilmesi, mahkûmun disiplin kurallarına uyumu, olumlu süreci de desteklemek istiyoruz. Toplam 30 maddeden oluşuyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, Trafikte can ve mal güvenliğin sağlanmasını amaç ediniyoruz.

Cezanın en az 10’da birini ceza infaz kurumunda geçirmelerini istiyoruz. Cezası az olan durumlarda toplumsal suçlarda 2 yılın altındaki suçlarda 5 günden az olmamak üzere 10’da birini ceza infaz kurumunda geçirmelerini istiyoruz.

İyi hal ve koşullu salıverilme durumlarında dikkat çekiyoruz. Rehabilite edilerek suç salınmalarını istiyoruz. Toplamda 19 bin 800 civarı mahkum var bu kapsamda.

Hastalık ve engellilikte ağırlaştırılmış müebbet dışında adli tıptan alınacak rapor doğrultusunda konutta geçirmeyi de getiriyoruz.