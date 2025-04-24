İnfaz düzenlemesi Meclis'te öne alındı: Hasta mahkumlar için doktor raporu dönemi başlıyor

Gerçek Gündem'in AK Partili yetkililerden aldığı bilgilere göre, yeni düzenlemeler özellikle hasta mahkûmların durumlarına yönelik kritik değişiklikler içeriyor.

TRAFİK CEZALARI ERTELENDİ

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, daha önce ilk etapta Meclis gündemine gelmesi beklenen, hazırlıkları tamamlanan 12 maddelik trafik cezalarının ağırlaştırılmasına yönelik düzenleme ileri bir tarihe ertelendi. Bunun yerine, infaz kanununda yapılacak değişiklikleri içeren paketin öne çekilmesine karar verildi.

HASTA MAHKUM ÖLÜMLERİ VE KAMUOYU BEKLENTİSİ

İnfaz düzenlemesinin neden öne çekildiği sorusuna yanıt veren AK Partili kaynaklar, özellikle son 11 ayda yaklaşık 800'e yakın hasta mahkûmun hayatını kaybettiğini hatırlattı. Kaynaklar, "Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, Meclis'te hızlıca ele alınması amacıyla ilk olarak infaz düzenlemeleri gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.

DOKTOR RAPORU ARTIK ESAS ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "İnfaz Kanunu ile ilgili, ceza adaletine dair daha geniş kapsamlı bir hazırlığımız var" sözleriyle işaret ettiği ve yaklaşık 40 maddeden oluştuğu belirtilen düzenlemenin merkezinde, hasta hükümlülerin tahliye veya denetimli serbestlik kararlarında sağlık raporlarının belirleyici olması yer alıyor. Yeni düzenleme ile, hasta hükümlülerin durumunu değerlendirerek karar veren 7 kişilik İdare ve Gözlem Kurulu'nun inisiyatifi ortadan kaldırılacak ve kararlarında doktor raporunun esas alınması sağlanacak.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR Mİ?

AK Partili kurmaylar, düzenlemenin kapsamının genişleyebileceğine dair de bilgi verdi. Cezasının bir bölümünü tamamlamış ve etkin pişmanlık göstermiş hasta terör hükümlüleri için de bazı çalışmaların yürütüldüğünü belirten kurmaylar, bu kişilerin de söz konusu düzenlemeden faydalanmasının mümkün olabileceğini ifade ettiler.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE SORUN GİDERİCİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkililer, kanun teklifinde 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlara ilişkin olarak da düzenlemeler olacağını kaydettiler. Bu düzenlemelerin, "Denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırabilecek" nitelikte olacağı belirtildi. Tüm gözler şimdi Meclis'e sunulacak infaz düzenlemesi paketine çevrildi.