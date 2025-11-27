MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı. Bahçeli, Öcalan için Meclis’te ‘umut hakkı’ da talep etmişti.

Süreç; PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahlar yakıp, sınırdan çekilmesiyle devam etti. Süreç Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ayağıyla sürüyor. Komisyonun İmralı’ya gitmesi için Cuma günü Meclis’te üyeler tarafından yapılan oylamada AKP, MHP ve DEM Parti destekleriyle İmralı’ya gitme kararı alındı.

AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya giderken Meclis'te grubu bulunan CHP ile Yeni Yol, İmralı'ya gitmedi.

9 BİN PKK'LININ DÖNÜŞÜ YARGI PAKETİNDE VAR MI?

Açılımda pek çok tartışılan konulardan ikisi sivil ve militan toplam 9 bin PKK'lının Türkiye'ye dönüşüne izin verileceği ve bazılarının Türkiye'de yargılanacağı iddiası olmuştu. PKK, Türkiye'den çekildiğinde "Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı" demişti. Meclis’te ise yeni yargı paketi hazırlığında son aşamaya gelindi.

11. Yargı Paketi, yeni bir madde eklenmesi nedeniyle ertelenmişti. Türkiye gazetesinde yer alan haberde ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin kısmi aftan yaralanacağı belirtilirken, örgütlü suçlar ve terör suçlarının kapsam dışı tutulacağı aktarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız infaz düzenlemesinin şart olduğunun altını çizerken, şartlar oluşursa umut hakkının kullanılmasının yolunun elbette açılacağını söylemişti. Yıldız’ın açıklamasında hangi suç gruplarının yararlanacağını belirtmemesi ise kafaları karıştırmıştı.

BAKAN TUNÇ TOPU KOMİSYONA ATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'e bugün gelecek olan 11. Yargı Paketi'nde 50-55 bin kişinin tahliyesine ilişkin konuştu. Tunç, paketin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesine yanıt verdi. Tunç, “Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır. Covid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu” ifadelerini kullandı.