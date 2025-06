İnfaz Yasası’nda 50 bin mahkumun 3 soruna takıldığı ortaya çıktı! Ankara kulislerinden sızdı...

TBMM Adalet Komisyonu'nda 30 maddeden oluşan kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün kabul edildi. Ünlü yazar Nuray Babacan, yargı paketinde pandemi affı’ veya ‘kısmi af’ olarak bilinen düzenlemenin yer almamasının 3 temel sebebinin PKK, FETÖ ve siyasi isimler olduğunu yazdı.

İNFAZ YASASI ‘ALGIYA’ TAKILDI

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, yeni İnfaz Yasası’nda ‘pandemi affı’ veya ‘kısmi af’ olarak bilinen düzenlemenin pakette yer almamasına dikkat çekerek, “hatalı yasayı düzeltmek için savunduğu madde, sadece ‘FETÖ’cular cezaevinden çıkacak’ iddiasına değil, toplumdaki ‘PKK dahil tüm teröristleri affediyorlar’ algısına takıldı” ifadelerini kullandı.

TEK SORUN PKK VE FETÖ DEĞİL ‘SİYASİ İSİMLER’

10. Yargı Paketi, toplumdaki algının kurbanı olduğunu söyleyen Babacan, “Bu cümle, teklifi hazırlayan ve pandemi affını savunanların sözleri” olduğunu belirtti. “Şimdiye kadar uygulanan haliyle yaklaşık 100 bin kişinin sessiz sedasız tahliyesine neden olan pandemi affı, ‘eksiklerin giderilmesiyle’ en az 50 bin kişiye daha bu hakkı verecekti” diyen Babacan, “Tek sorunun FETÖ veya PKK’lılar olmadığını iddia edenler de var. Bu tarihten önce suç işledikleri iddia edilen siyasi suçlular da bu aşamalı tahliyeden yararlanabilecekti” şeklinde aktardı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Adalet Komisyonu'nda 30 maddeden oluşan kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün kabul edildi.

Yaklaşık 15 saat 15 dakika süren komisyon toplantısında kabul edilen toplam 10 kanunda değişiklik öngören teklife göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun "suça teşebbüsü" düzenleyen 35. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, tehlikenin ağırlığına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine uygulanacak "on üç yıldan yirmi yıla" kadar hapis cezası, "on dört yıldan yirmi bir yıla", müebbet hapis yerine uygulanan ve “dokuz yıldan onbeş yıla” hapis cezası ise “on yıldan on sekiz yıla” şeklinde değiştirilecek.

Kanun teklifinin, yeni haftada TBMM Başkanlık seçiminden sonra Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, muhalefet şerhinin 2 Haziran Pazartesi gününe kadar Komisyon Başkanlığı'na iletilmesi gerektiğini bildirdi.

