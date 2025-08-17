Infiniti SUV portfolyosunu QX80 Track ve Terrain Spec ile zenginleştirdiyor

Infiniti, amiral gemisi QX80’i temel alan iki yeni konseptle Monterey Car Week etkinliğinde otomobil severlerin karşısına çıktı. QX80 Track Spec, adından da anlaşılacağı üzere şehir içi performansa odaklanan bir model olarak öne çıkıyor. Mat siyah-mavi vinil kaplama ve 24 inçlik jantlarıyla göz alıcı bir görünüme sahip model, ön splitter, çamurluk havalandırmaları ve özel rocker panellerle sportif karakterini vurguluyor.

Motor tarafında ise ciddi donanım yükseltmeleri yapılmış. 3.5 litrelik V6 çift turbo motor, yeni turbo sistemi ve egzoz düzenlemeleri sayesinde 650 beygir gücü ve 750 lb-ft tork üretiyor; bu, Infiniti tarihinde bir SUV için elde edilen en yüksek güç değerlerinden biri. Brembo frenler, yüksek kapasiteli intercooler, yeni yakıt enjektörleri ve ram hava emiş sistemi ile QX80 Track Spec, lüks ve performansı bir arada sunuyor.

DOĞAYA MEYDAN OKUYAN TERRAİN SPEC

QX80 Terrain Spec ise şehirden uzak maceraları hedefliyor. Yerden yüksek tasarımı, arazi lastikleri ve dayanıklı çamurluk kaplamaları ile off-road tutkunlarına hitap ediyor. Üst kısmında ışık çubuğu ve açılır tente bulunan araç, yan çıkışlı egzozu ve özel alt korumaları ile zorlu arazilerde güvenli sürüş vadediyor. Satin koyu vinil kaplama, modelin karakterini güçlendiriyor.

David Woodhouse, Nissan Design America Başkan Yardımcısı, konseptlerin Güney Kaliforniya’daki tasarım stüdyolarının çevresindeki farklı peyzajlardan ilham aldığını belirtiyor. “Kanyon yolları performansı test ederken, dağ patikaları maceraperestleri çağırıyor. Bu konseptler, gücü ve zarafeti farklı açılardan keşfetmemizi sağladı,” diyor.

INFİNİTİ’NİN GELECEK VİZYONU

Infiniti Americas Başkan Yardımcısı Tiago Castro ise konseptlerin markanın “hızlı pazara sunum” anlayışını yansıttığını söylüyor. Markanın premium SUV pazarındaki büyüme hedefi doğrultusunda, tüketicilerle bağ kurmak ve hangi tasarım ve donanımların daha çok ilgi gördüğünü ölçmek amaçlanıyor.

QX80 Track Spec ve Terrain Spec, Infiniti’nin tasarım anlayışında sınırları zorlayan, estetik ve işlevi bir araya getiren iki farklı yüzünü gözler önüne seriyor. Marka, bu modellerle hem şehir performansında hem de doğada iddialı bir duruş sergilemeyi hedefliyor.